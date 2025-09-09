نوّهت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي بما يحظى به مجلس الشورى من دعم ورعاية واهتمام في جميع شؤونه من خادم الحرمين وولي العهد

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة الخطاب الملكي الذي يلقيه نيابة عن خادم الحرمين ، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء وأكدت أن هذه المناسبة تعكس مكانة مجلس الشورى في منظومة التشريع والرقابة في المملكة، وتجسد المتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي توليه القيادة للمجلس، وحرصها على تعزيز قدرته على القيام بمسؤولياته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

ووصفت الأحمدي الخطاب الملكي بأنه وثيقة وطنية مهمة تحظى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي، وأن المناسبة تمثل أهمية خاصة للمجلس مع انطلاق أعمال السنة الشورية الجديدة، لما يتضمنه الخطاب الملكي من رؤى سامية، وتوجهات واضحة تحدد ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ويستنير بها أعضاء المجلس في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، وفي مناشط الدبلوماسية البرلمانية.

وأشارت الأحمدي إلى أنّ المملكة تشهد نهضة شاملة وتحولًا غير مسبوق، يتجلى فيما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومشروعات نوعية، لافتةً إلى أنّ الإنجازات تعكس حرص القيادة على تحقيق مستقبلٍ مشرقٍ يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية.