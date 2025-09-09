السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى المكسيك.
نقل سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية فهد بن علي المناور، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الرئيسة كلاوديا شينباوم باردو، وتمنياعتماداتهما لها بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية دوام التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال تقديم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين أثناء استقبال رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية له في القصر الوطني بالعاصمة مكسيكو سيتي.
