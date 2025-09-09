شركة نقل المياه تعلن طرح منافسات لمقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)

تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، وبما يحقق التنمية المُستدامة للموارد المائية، وتوفير خدمات ذات جودة وموثوقية عالية، تعلن شركة نقل المياه (بصفتها المطور الرئيس لمشاريع أنظمة نقل المياه بالشراكة مع القطاع الخاص) طرح منافستي التصميم والشراء والتنفيذ (EPC) لمقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع نظام نقل مياه رأس محيسن - الباحة - مكة المكرمة المستقل، الذي يستهدف إمداد محافظات مكة المكرمة والباحة بالمياه المحلاة. وذلك بسعة نقل تصميمية لضخ المياه تبلغ (542) ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي أطوال أنابيب (325) كيلومتراً تقريبا شاملة (4) محطات ضخ ولمشروع نظام نقل مياه الجبيل - بريدة المستقل (المرحلة الثانية)، الذي يستهدف إمداد مدن ومحافظات منطقة القصيم بالمياه المحلاة. وذلك بسعة نقل تصميمية لضخ المياه تبلغ (840) ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي أطوال أنابيب (348) كيلومتراً تقريباً شاملة محطة ضخ واحدة.

يذكر أن شركة نقل المياه هي شركة مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية، تأسست بِموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 في سبتمبر 2019، وتعمل على أسس تجارية لتقديم خدمات نقل المياه والخزن الاستراتيجي، ومرخصة من الهيئة السعودية للمياه لتقديم خدمة نقل المياه المحلاة والمنقاة، وتقديم خدمة الخزن الاستراتيجي عبر سبع منظومات، متضمنة تخطيط وتطوير وتصميم وتشغيل تلك الأنظمة حول المملكة.