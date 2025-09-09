أمير قطر يمنح سفير المملكة وسام الوجبة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم (الثلاثاء)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

ومنح أمير دولة قطر خلال الاستقبال وسام الوجبة للسفير تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، راجياً له التوفيق فيما سيُعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والنماء.

من جانبه، أعرب الأمير منصور بن خالد عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر، وجميع المسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم بنجاح عمله في قطر.