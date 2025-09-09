القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية طاجيكستان، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس جمهورية طاجيكستان، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.