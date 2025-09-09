مكافحة المخدرات توقف 3 مروّجين بحوزتهم 56 كيلوغراماً من الحشيش بالطائف
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة الطائف لترويجهم 56 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وأُوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

