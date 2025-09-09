تكريم «عكاظ» تقديراً لريادتها الإعلامية.. بمشاركة الزميلين الأسمري والشهري

شارك قيادات ومسؤولون من المؤسسات الصحفية السعودية، في ورشة عمل متخصصة بعنوان: «النمو الإستراتيجي للإيرادات للمؤسسات الصحفية»، نظمتها أكاديمية واس للتدريب الإخباري بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الرياض، وذلك ضمن برامج الأكاديمية الرامية إلى تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة.

متطلبات سوق الإعلام

الورشة التي حضرها نخبة من ممثلي الصحف السعودية، ركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها: تنويع مصادر الدخل، تطوير المحتوى التحريري، والاستفادة من البيانات في فهم توجهات الجمهور، بما يتماشى مع التحولات الرقمية ومتطلبات سوق الإعلام العالمي.





إستراتيجيات جديدة

وشهد البرنامج مشاركة الزميلين عبدالرحمن الأسمري وعبدالعزيز الشهري، ممثلين عن صحيفة عكاظ، حيث أكدا في مداخلاتهما أهمية تبني إستراتيجيات جديدة، تضمن استدامة المؤسسات الصحفية، وتعزز من قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً.

وفي ختام الورشة، كرمت أكاديمية «واس» صحيفة عكاظ، تقديراً لدورها الإعلامي الريادي، وسط إشادة المشاركين بجهود الأكاديمية، في تقديم مبادرات نوعية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإعلام.



