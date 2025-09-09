أكدت المملكة بمواقفها الإنسانية مع الشعب السوري، عمق الأخوة، ورسوخ أركان الأواصر بين البلدين، في ظلّ قيادة البلدين وتنسيقهما التكاملي في كثير من القضايا والملفات، واضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتعزيز روح التضامن الإنساني، وتوسيع آفاق الشراكة السعودية - السورية، في مجالات الإغاثة والاستجابة الإنسانية، والتعاون البيني، وتقديم الدعم، بما يحقق التنمية والتمكين الاقتصادي والرخاء.وليس مستكثراً على بلاد الحرمين أن تقف موقفها المعهود مع محيطها العربي والإسلامي، وتأمين كتلة مشاريع لرفع كفاءة الخدمات، في دولة شقيقة، وتوفير فرص البناء من أجل عودة الشام، آمنة ومنفتحة على محيطها العربي، فالمملكة ملاذ للمحتاجين، وغوث للملهوفين، وحاضنة حضارية للشعوب والمجتمعات، ومحفّزة للمضي نحو التعافي والازدهار.ولن تألو المملكة جهداً في سبيل تعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار في الدولة السورية، وتفعيل الجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة لتمكين الحكومة السورية من العمل والتواصل على جميع المستويات الإقليمية والدولية والعالمية، ليتحقق للشعب السوري، ما يصبو إليه من الأمن والاستقرار، وتوطيد دعائم الانطلاقة الوطنية لكافة المؤسسات، ما يسهم في عودة الروح للشعب السوري الشقيق، ويستأنف أداء دوره التنموي والاجتماعي لخدمة أبناء وطنه وكافة أشقائه في الوطن العربي.