استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.وفي بداية الاستقبال، نقل الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأمير دولة الكويت، فيما حمّله أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.واستقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، والوفد المرافق له.ونقل الأمير تركي بن محمد، لولي عهد دولة الكويت، تحيات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما حمّله ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لولي العهد، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.واستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، والوفد المرافق له.ونقل الأمير تركي بن محمد، للشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، تحيات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.