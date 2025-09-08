أكّد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، رئيس وفد المملكة المشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور رميح بن محمد الرميح أن المملكة ماضية في تطوير قطاع البريد والخدمات اللوجستية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برامج طموحة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

وأوضح نائب وزير النقل خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر أن المملكة أولت القطاع البريدي واللوجستي اهتماما كبيرا ليكون منصة وطنية لوجستية تسهم في دعم التجارة الإلكترونية وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، مشددا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لضمان مستقبل مستدام ومرن لهذا القطاع الحيوي.

وأشاد الرميح بحسن تنظيم واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال المؤتمر وكرم الضيافة، مؤكدا أن انعقاد هذا الحدث الدولي يعكس المكانة المحورية لقطاع البريد والخدمات اللوجستية في ربط العالم وتعزيز التنمية المستدامة.

ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لتطوير أنظمة بريدية أكثر كفاءة وشمولية تخدم الشعوب وتدعم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المملكة ستظل داعما فاعلا لأهداف الاتحاد البريدي العالمي ومبادراته الرامية إلى بناء مستقبل أكثر تكاملا واستدامة للقطاع.