اعتمدت أمانة محافظة جدة القائمة النهائية لمرشحي طوائف المهن لعام 1447هـ، بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح والفرز وفق الاشتراطات المحددة.

وشملت القائمة عدداً من الطوائف المهنية، التي جرى فتح باب الترشح لمناصبها، من أبرزها: محال السكراب، وأصحاب معارض ودلالي السيارات، والخياطين، ومكاتب ودلالي العقار، والحراجات المعتمدة، والورش ومراكز صيانة السيارات، والتشاليح.

وبينت الأمانة أن القائمة النهائية ضمت أسماء المرشحين على منصبي رئيس، ونائب رئيس لكل طائفة مهنية، إذ جاء من بين المرشحين: يحيى عبيدالله فراج الصبحي (رئيس طائفة محال السكراب)، فيصل نامي السلمي (نائب رئيس طائفة أصحاب معارض ودلالي السيارات)، سعيد عوض القحطاني (رئيس طائفة الخياطين)، سلمان عبيد مشوح العتيبي (رئيس طائفة مكاتب ودلالي العقار)، إضافة إلى مرشحين آخرين يمثلون مختلف الطوائف المدرجة.

وأوضحت الأمانة أن فترة تقديم الطعون بدأت اعتباراً من اليوم، وتستمر خمسة أيام، فيما سيُجرى التصويت يوم الأحد 22 ربيع الأول 1447هـ، عبر خدمة الاقتراع الإلكتروني، في إطار جهود الأمانة لتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل دور الممارسين المهنيين في تطوير وتنظيم أنشطة الطوائف.