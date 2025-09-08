الإدارة العامة للمجاهدين
الإدارة العامة للمجاهدين
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الأفغانية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

أخبار ذات صلة
 
NHC راعيًا رئيسيًا لمعرض «سيريدو 2025» في جدة
NHC راعيًا رئيسيًا لمعرض «سيريدو 2025» في جدة
«السوق المالية»: اعتماد مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها
«السوق المالية»: اعتماد مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها