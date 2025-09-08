إغلاق تظلمات الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية..غدا

تغلق وزارة التعليم (الثلاثاء) خدمة التظلمات على الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الماضي عبر الحسابات الشخصية للمعلمين والمعلمات في نظام «فارس». وبينت الوزارة أن الخدمة تأتي حرصاً على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية. وأشارت إلى ضرورة أن ترفع الشواهد في النظام بصيغة pdf والتأكيد على إرفاق جميع الشواهد والأدلة للعناصر التي وقع بها الحسم إن وجدت وعدم رفع الشواهد عن طريق الروابط أو الباركود أو صور المحادثات وكتابة إفادة واضحة من المدير المباشر والمدير المعتمد لطلب التظلم.

وأوضحت وزارة التعليم أن آلية التقديم للمتظلم تتم من خلال صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ثم خدمات الإداريين وبعدها الأداء الوظيفي ثم التظلم على نتيجة الأداء الوظيفي وطلب التظلم.