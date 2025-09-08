وزير الشؤون الإسلامية يشيد بالقفزات النوعية في المنظومة العدلية

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بما حققته وزارة العدل بقيادة الوزير الدكتور وليد بن محمد الصمعاني من تطور نوعي كبير في المنظومة العدلية بالمملكة. وأعرب في تصريح له عبر منصة "إكس" عن فخره كمواطن بما حققته وزارة العدل من قفزات في رفع كفاءة الإنجاز القضائي.أكد آل الشيخ أن وزارة العدل نجحت في توظيف أحدث التقنيات بكفاءة عالية، ما أسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية وتقديم خدمات عدلية متطورة انعكست إيجاباً على المستفيدين.وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى ما لمسه من إشادة المواطنين والمقيمين بسرعة الإنجاز ودقة الخدمات في وزارة العدل، إضافة إلى ما شاهده خلال زياراته الرسمية لعدد من الدول من انبهار القيادات الدولية بحجم التطور العدلي في المملكة.وفي ختام تصريحه، وجّه آل الشيخ شكره وتقديره لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على جهوده المباركة، كما ثمّن دور القضاة وجميع منسوبي الوزارة وجهودهم الكبيرة والمخلصة في خدمة المنظومة العدلية، مؤكداً أن هذه القفزات المتميزة جاءت نتيجة عمل مخلص يعكس توجه المملكة نحو تعزيز العدالة وفق رؤية 2030.