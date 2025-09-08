وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة دمشق، اتفاقية دعم مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لدعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث بسورية رائد الصالح.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وسيجري بموجب الاتفاقية تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش في الريف الشرقي لمحافظة حلب من خلال إعادة تفعيل سلاسل إنتاج القمح، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية للري والصرف الزراعي، فضلاً عن الإسهام في توفير بذور القمح السوري المحسنة في السوق المحلية، إضافة إلى تحسين خدمات الدعم الفني للإرشاد الزراعي والمكننة الزراعية ضمن تدخل متكامل ومرتبط جغرافياً يخدم صغار المزارعين على مساحة 2750 هكتاراً، ويستفيد منها 16500 فرد بواقع 2750 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاعات الحيوية وتحسين سبل العيش في سورية، بما يعزز الأمن الغذائي ويمكن المجتمعات المحلية من الاعتماد على مواردها الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.