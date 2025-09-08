نظمت أكاديمية «واس» للتدريب الإخباري بالتعاون مع السفارة الأمريكية ورشة عمل «النمو الإستراتيجي للإيرادات للمؤسسات الإعلامية»، وذلك ضمن مشاركة الأكاديمية في مشروع تطوير المؤسسات الصحفية.

تبادل الخبرات مع الجهات الإعلامية

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية نادية جمال، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص السفارة على الإسهام في تبادل الخبرات مع الجهات الإعلامية، لتمكين المؤسسات من بناء نماذج مالية مستدامة تُعزّز استقلالها المهني وتوسّع نطاق تأثيرها.

تحديد الأهداف وتنويع مصادر الإيرادات

وركزت محاور الورشة على أهمية وضع خطة تتضمن تحديد أهداف واضحة، والبحث في السوق والمنافسين، وتنويع مصادر الإيرادات عبر نموذج عمل منظم مثل الاشتراكات أو الإعلانات المدفوعة أو الرعاية، وتطوير المحتوى عالي الجودة، واستخدام تحليلات البيانات لفهم الجمهور وتخصيص العروض، وتبني التقنيات الرقمية والمنصات المتعددة، وبناء شراكات إستراتيجية.

كما تطرقت الورشة إلى دور المحتوى الإعلامي في صناعة الإعلام، وأنه يعد الأصل الرئيس الذي من خلاله تُحقق المؤسسات الإعلامية رسالتها وتحقق أهدافها الإستراتيجية.