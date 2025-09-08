تبوأت ابنة الطائف «شابانا محمود»، منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا كأول مسلمة تتولى المنصب، في حدث شهدته المملكة المتحدة، ضمن تعديل وزاري شامل أجراه رئيس الوزراء كير ستارمر.وبالنظر إلى سيرتها، نجد أن جزءاً منها ارتبط بالطائف، إذ أمضت فيها طفولتها بين عامي 1981 و1986، قبل أن تنتقل مع أسرتها إلى برمنغهام. وُلدت شابانا في برمنغهام 1980، لعائلة من أصول باكستانية، وقضت جانباً من طفولتها في الطائف، ودرست القانون في جامعة أكسفورد وتخصصت في مجال التعويض المهني، ثم بدأت مسيرتها السياسية في عهد زعيم حزب العمال السابق إد ميليباند، وشغلت مناصب بارزة في حكومات الظل، منها وزيرة الشؤون الداخلية ووزيرة المالية، كما حافظت على مقعدها النيابي في انتخابات 2017، بنسبة تجاوزت 80%، وأعيد انتخابها في 2019. وفي يوليو 2024، عُيّنت وزيرة للعدل، لتتولى اليوم حقيبة الداخلية.وفي الوقت الذي ارتبط فيه جزء من طفولة الوزيرة الحالية بالطائف، أصبحت المدينة ذاتها وجهة ملهمة لسائحة بريطانية أخرى هي شيلا راسل، التي جعلت من الطائف محطة متكررة في مسيرتها الاستكشافية للسعودية، بعدما أسرت المدينة قلبها بمزارع الورد ومناخها المعتدل، لتوثّق عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل زياراتها المتكررة، مؤكدة أن موسم ورد الطائف من التجارب السحرية، وأشارت إلى دفء السكان وحفاوة استقبالهم وتنوع الوجهات السياحية.وأخيراً، استضاف شباب من الطائف راسل لاكتشاف معالم جديدة، وسط تدفق الفعاليات السياحية والرياضية، منها مهرجان الهجن، ما جعلها تواصل دورها في إبراز الطائف كوجهة سياحية وثقافية عالمية.