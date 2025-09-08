علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على اعتماد نموذج التشغيل المستهدف لتمكين أمانة محافظة جدة من تنفيذ مهمات الرقابة وحماية الساحل بيئياً، عقب قرار مجلس الوزراء أخيراً بتكليفها بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ شمالاً إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوباً.وبحسب قرار التشغيل المعتمد، يقصد بالأنشطة البحرية ستة من الأنشطة أولها الصيد، الغوص، السباحة، السياحة والنزهة البحرية، النقل البحري للركاب، والفعاليات والرياضات البحرية.وبحسب التعليمات، تنسق أمانة محافظة جدة، مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ – شمالاً - إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوباً، وحمايته بيئياً، وفق آليات تتضمن مراقبة الوحدات البحرية ومواقع الأنشطة البحرية والمسارات الملاحية المؤدية إليها على ألا يتعارض ذلك مع الجوانب الأمنية المرتبطة بالمواقع الحساسة، ومراقبة المراسي الخاصة والتجارية والشعبية، والتأكد من التزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة، وبالعدد المسموح به من الوسائط البحرية لكل مرسى، ومراقبة أماكن إنزال الوسائط إلى البحر وإخراجها منه، وتوفير المنقذين والمراقبين واللوحات الإرشادية في المواقع المخصصة للسباحة على الشواطئ العامة، وفي مواقع الغوص واتخاذ ما يلزم لإلزام المشغلين والمستثمرين للمراسي والشواطئ الخاصة بتوفير المنقذين والمراقبين واللوحات الإرشادية لتلك المواقع ورصد المخالفات ذات الصلة بالأنشطة البحرية باستخدام التقنيات الحديثة وإبلاغ الجهات المختصة لضبطها، والرفع بتقارير دورية عما تم رصده من مخالفات إلى تلك الجهات.وأكدت التعليمات على الجهات ذات العلاقة تزويد أمانة محافظة جدة بقائمة المخالفات المطلوب رصدها خلال (۳۰) يوماً من تاريخ القرار، على أن يكون حدود التكليف وفق الإحداثيات ووفق الخارطة التفاعلية المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.وشددت التعليمات على أن تحدد أمانة محافظة جدة والجهات ذات العلاقة ضابط اتصال للتنسيق وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بتطبيق القرار، على ألا يخل ذلك بملكية تلك البيانات والمعلومات الخاصة بكل جهة.وكان المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أبلغ «عكاظ»، أن الأمانة دشنت أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية في سبيل الحفاظ على الشواطئ وحمايتها، لافتاً إلى أن الأمانة تتولى مهمات الرقابة على الأنشطة البحرية وحماية السواحل بيئياً وذلك على الشواطئ بين محافظتي جدة ورابغ، وبيّن أن الأمانة ثمنت قرار مجلس الوزراء بتكليفها بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ شمالاً إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة جنوباً، واعتبرت القرار خطوة مهمة في الحفاظ على السواحل وحماية الشواطئ البحرية، مؤكدة تجنيد كافة إمكاناتها لتنفيذ المهمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.