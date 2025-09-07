سعود بن نهار يطلق أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف

أطلق محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية خلال الفترة (7-8 سبتمبر 2025) بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

المملكة وجهة علاجية رائدة

وشهدت بداية أعمال المؤتمر حفلاً خطابياً بُدئ بعرض مرئي حول السياحة العلاجية، أعقبته كلمة لرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، تحدث فيها عن أهمية المؤتمر الذي يجمع كبار الخبراء والمهنيين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار الخبرات، تلت ذلك كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة العلاجية المستشار سلطان بن عبدالعزيز السعدون، تحدث فيها عن هدف المؤتمر بترسيخ مكانة المملكة وجهة رائدة تجمع بين الصحة والسياحة والاستشفاء، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي امتداداً لرؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات الدولية في قطاع واعد يتكامل مع مقوماتنا الطبيعية والبشرية.

مذكرات تفاهم لتعزيز السياحة العلاجية

بعدها شهد محافظ الطائف - على هامش المؤتمر - توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتطوير خدمات متكاملة تدعم قطاع السياحة العلاجية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.

ودشن الأمير سعود بن نهار المعرض المصاحب للمؤتمر الذي شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية والصحية والجهات الراعية للمؤتمر، والقطاع الخاص، وكذلك الورد الطائفي ومشتقاته.

جلسات علمية تبحث الفرص والتحديات

بعدها بدأت الجلسات الحوارية والعلمية للمؤتمر بمشاركة أكثر من 16 متحدثاً ومختصاً وخبيراً في مجال السياحة العلاجية من داخل المملكة وخارجها، تناولت الفرص والتحديات في هذا المجال.