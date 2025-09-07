صدرت شروط محدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه؛ بغرض تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني وحماية النسيج الحضري للمدن السعودية.وأوضحت وزارة البلديات أن التنظيم أعد استناداً إلى معايير فنية وتنظيمية حديثة، تراعي خصوصية النشاط وموقعه في النسيج العمراني للمدن. ويشمل التحديث أنشطة متعددة، مثل محطات التحلية، وتنقية المياه، بما يضمن تنظيمها في إطار نظامي واضح، يراعي الأبعاد البيئية والحضرية، ويعزز الامتثال للأنظمة، ويرفع من كفاءة المرافق المرتبطة بالنشاط.