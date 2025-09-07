منسوبو الشؤون الإسلامية في جازان يطلعون على معرض مكافحة المخدرات

اطلع عدد من منسوبي ومنسوبات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان على المعرض الدائم للإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات في مركز الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالإيواء، وذلك خلال الزيارة التي قاموا بها للمعرض.

وتضمن برنامج الزيارة محاضرة توعوية عن دور الأسرة في حماية الفرد من المخدرات، وأهمية التوعية الدينية والاجتماعية للوقاية، مع التأكيد على تحريم المخدرات شرعاً لما تسببه من فساد على الفرد والمجتمع والعقوبات المترتبة على ذلك إضافة إلى جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات.

​كما تجوّل الجميع في المعرض، واستمعوا إلى شرح مفصل عن محتوياته، وقدّم فرع الوزارة هديّة عبارة عن مصحف فاخر، تسلّمه مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية النقيب حسن بن يحيى الغبيري.