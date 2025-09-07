عقد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بالوزارة، اجتماعًا مع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد عبدالعزيز العوهلي، بحضور نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.ونوقش خلال الاجتماع عددٌ من الموضوعات المشتركة؛ لتعزيز التعاون والتكامل القائم بين الجانبين، وبحث آخر مستجدات أعمال توطين الصناعات العسكرية في وزارة الحرس الوطني.حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد، ومساعد النائب للمجالات العسكرية بالهيئة العامة للصناعات العسكرية نواف بن خالد البواردي.