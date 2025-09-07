كشف المركز العالمي لمكافحة المتطرف (اعتدال) رصد أكثر من 12,997,455 رسالة متطرفة للتحليل، تم رصدها على مدار 90 يوماً. وبين المركز أن 66% من الرسائل والبالغ عددها 8,586,239 رسالة ذات محتوى تحريضي ودعائي للعنف، بينما 34% منها والبالغ عددها 4,411,216 رسالة ذات محتوى إخباري، مشيرا إلى أن التحليل أظهر أن هذه الدعاية ليست مجرد خطاب منفرد، بل شبكة متداخلة تتكامل رسائلها في دفع الأفراد لدوائر العنف والكراهية وتُستخدم الرسائل التحريضية الدعائية لإثارة العاطفة وتعزيز السلوك لاستهداف المؤسسات، وتقويض الأمن والاستقرار، وإضعاف الاقتصاد وتوظف الرسائل الإخبارية لبناء رواية مشوهة تعيد صياغة الواقع من منظور مضلل، لافتًا إلى أن هذا يعكس تركيز التنظيمات الإرهابية على استهداف الأمن، كونه أساس ثقة المجتمعات، وحائط الصدّ لحمايتها وضمان استقرارها.