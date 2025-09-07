«تحسين التدريس».. مبادرة لتطوير الممارسات الصفية بمدارس الباحة

أطلقت إدارة تعليم الباحة، اليوم، مبادرة «تحسين التدريس» في المدارس المستهدفة؛ بهدف تطوير الممارسات الصفية، والارتقاء بمستوى نواتج التعلم.وتتضمن المبادرة، التي تُعد إحدى ثمار برامج التحول التعليمي، تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل، وزيارات إشرافية، تسهم في تمكين المعلمين والمعلمات من تطبيق إستراتيجيات تدريس حديثة، وتقديم أفضل التجارب والممارسات التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات وزارة التعليم.وتمثل المبادرة خطوة نوعية نحو تعزيز الكفاءة المهنية للكوادر التعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية محفزة تدعم تطلعات رؤية المملكة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، وتحرص الإدارة على تقديم كل ما يسهم في رفع مستوى الأداء داخل الصفوف الدراسية، بما ينعكس إيجاباً على نواتج التعلم.