بلدية الخفجي تواصل أعمالها في تنفيذ ساحة نموذجية بمساحة 18 ألف متر مربع

تواصل بلدية محافظة الخفجي، تنفيذ مشروع إنشاء ساحة نموذجية في المنطقة المركزية على مساحة تتجاوز 18,400 متر مربع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المرافق العامة وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

نسبة الإنجاز بلغت 55%

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن علي اليامي، بأن المشروع يتضمن ممرات مشاة، وأحواضا زراعية، ومناطق جلوس بكراسي جمالية، وأعمدة إنارة ديكورية، إضافة إلى جدارية وطنية، ومواقف سيارات تخدم مرتادي الساحة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 55%.

ونوه بأن المشروع يأتي في إطار خطط البلدية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، وزيادة الغطاء النباتي، وتوفير بيئة صحية مستدامة، بما يسهم في تعزيز أنسنة المدن وخلق مساحات عامة جاذبة للسكان والزوار، تماشيا مع إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية.