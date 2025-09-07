خيّم الحزن على الوسط الأدبي والاجتماعي بعد أن فُجع الشاعر معجب الشهراني بوفاة اثنين من أبنائه؛ محمد وحسن، إضافة إلى ابن خالتهما، في حادث مروري مروع، إثر اصطدام مركبتهم بشاحنة بمحافظة خميس مشيط، ما أدى إلى وفاتهم جميعاً في الحال، فيما كان يرافقهم خالهما الذي أصيب بعدة إصابات متفرقة، ولا يزال يتلقى الرعاية في المستشفى.





وفي حديث مؤثر.. عبّر والد الفقيدين عن صبره واحتسابه قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على قضائه وقدره، والله إنه اختبار من الله». وأضاف أنه حين كان في استراحة مع زملائه تلقى اتصالاً من أحد أقاربه، شعر خلاله أن هناك أمراً غير طبيعي، ليُفاجأ بخبر وفاة ابنه محمد، وما هي إلا دقائق حتى بُلّغ أن ابنه الآخر حسن قد توفي معه، مؤكداً أنه لم يملك حينها سوى ترديد: «لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».





ولم تكن هذه الفاجعة الأولى التي ألمّت بالشاعر الشهراني، إذ سبق أن فقد ابنه الأكبر هادي قبل سنوات في حادث مروري أليم، حين أصر على السفر إلى الرياض برفقة صديقه مهند رغم محاولة والده ثنيه عن ذلك، وبعد أن ودّعه والده وسلّمه مبلغاً من المال قائلاً «استودعتك الله»، لم تمضِ ساعات حتى بلغه خبر الحادث الذي أودى بحياة هادي وصديقه مهند، رحمهما الله، ومعهما صديقهما الثالث الذي فارق الحياة هو الآخر.

وقد حضر لتقديم العزاء محافظ خميس مشيط خالد آل مشيط وشيخ شمل شهران الشيخ سعيد بن حسين آل مشيط، بناءً على توجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، كما شارك عدد من شيوخ القبائل والأعيان والرموز بالمنطقة في تقديم واجب العزاء.





وأعرب شيخ بني واهب الشيخ محمد بن هيف الفويه عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على مواساته ووقوفه مع الأسرة في هذا المصاب، فيما أكد سعيد بن محمد الصوع خال الأبناء المتوفين أن هذه الفاجعة آلمت الجميع، مقدماً شكره للأمير والمحافظ وكل من شارك الأسرة في عزائها.





ومن جانبه، قال الشاعر المعروف فهد الشهراني الذي حضر العزاء لـ«عكاظ» إنه تألّم كثيراً لهذه الفاجعة الأليمة، داعياً الله أن يربط على قلب صديقه الشاعر معجب الشهراني، وأن يُلهمه ووالدة أبنائه الصبر والسلوان.

وهكذا تتجدّد أحزان الشهراني اليوم بفقده ثلاثة من فلذات كبده وابن خالتهم في حوادث متفرقة، لتقف كلماته شاهدة على صبره وإيمانه: «الحمد لله على كل حال».