أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية (164)؛ التي عقدت برئاسة الإمارات، التزامه الثابت بدعم سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمساندة سورية في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وشدد المجلس، في قراره، على الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات للمساس بحقوقها أو تقويض أمنها القومي، مؤكداً أن الجهود العربية المشتركة مستمرة لدعم سورية وشعبها في مواجهة مختلف التحديات.وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، عاداً هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية ووحدة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المستمرة وحماية الأمن الإقليمي.وجدد المجلس تمسكه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن قرار إسرائيل بضمها باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مطالباً سلطات الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين السوريين في أراضيهم المحتلة.وأكد المجلس الوزاري دعمه للحكومة السورية في جهودها لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني، مؤكداً دعمه الكامل لجهود إعادة إعمار سورية، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسراع في دعم خطط إعادة البناء الشاملة؛ بما يُعزز وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها، ويُسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن.وأشاد المجلس بنتائج المشاورات الإقليمية والدولية حول الوضع السوري، وأكد على أهمية دعم الجهود الأممية في دعم الحكومة السورية، ورحب بنتائج المباحثات العربية الثلاثية بين الأردن وسورية والولايات المتحدة. وأشاد بالتفاهمات الإقليمية التي استهدفت خفض التوترات الأمنية وحماية وحدة الأراضي السورية، ونوّه مجلس الجامعة العربية إلى أهمية توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوري، وضرورة الاستجابة الفورية لاحتياجات المتضررين من الأزمات والصراعات، مشدداً على التنسيق بين الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها.