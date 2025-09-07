قدّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مقرراً شفويّاً باسم المملكة وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحلّ الدولتين، حيث جرى اعتماد المقرر بالتوافق دون تصويت.وأكد السفير الواصل، في كلمته، الالتزام المشترك بين المملكة وفرنسا بدعم سيادة القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، موضحاً أن الأهداف الرئيسة من المؤتمر تتمثل في صون الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.