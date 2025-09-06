الجبير يلتقي عدداً من الشخصيات المشاركة في منتدى البيت الأوروبي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير -في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية- الشريكَ الإداري والرئيس التنفيذي للبيت الأوروبي - أمبروزيتي / فاليريو دي مولي، وذلك على هامش النسخة الـ51 من منتدى البيت الأوروبي أمبروزيتي.

واستعرض معاليه خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الجبير- على هامش المنتدى- المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج لويجي دي مايو، ورئيس المجلس التأسيسي لمؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن ولف غانغ إيشنغر، ووزير خارجية إيطاليا الأسبق أنجلينو ألفانو، إضافة إلى عددٍ من الشخصيات المشاركة في المنتدى.