وزارة العدل تنظم المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي في الرياض

أعلنت وزارة العدل ممثلةً في مركز التدريب العدلي، إقامة المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري في مدينة الرياض، تحت شعار: «التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات».

32 متحدثاً من 16 دولة

ويهدف المؤتمر، الذي يجمع نخبة من 32 متحدثاً وخبيراً دولياً من 16 دولة، إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث التجارب الدولية في التدريب القضائي، إضافة إلى بحث توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية، وتطوير برامج متخصصة للقضاة والمحامين، والاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.

9 ورش عمل و3 جلسات حوارية

ويتضمن برنامج المؤتمر 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية، لمناقشة قضايا متخصصة منها: أساليب التميز في التدريب القضائي، دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير الاستراتيجيات التدريبية، واستعراض نماذج وتجارب دولية في تطوير التدريب القضائي.