أكدت وزارة التعليم أنه يُعد كل طالب في الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي مستحقاً لدرجة السلوك الإيجابي 80 درجة بشكل تلقائي في بداية كل فصل دراسي.وبينت في دليل توزيع درجات المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي أنه يخصص لمادة السلوك 100 درجة تحتسب ضمن مجموع درجات الطالب بالمعدل الدراسي الفصلي من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، ويحسب له متوسط الفترات الدراسية نهاية العام الدراسي وتظهر في شهادته وترصد في النظام الإلكتروني المعتمد.مشيرةً إلى أن مادة السلوك تنقسم إلى مكونين أساسيين أولاً السلوك الإيجابي: وهو السلوك المتوقع من جميع الطلبة دون ارتكاب مشكلات سلوكية ويخصص له 80 % من إجمالي درجة السلوك ويتم احتسابه على النحو التالي: عند قيام الطالب بمشكلة سلوكية تحسم إدارة المدرسة من درجات السلوك الإيجابي، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة وثانياً السلوك المتميز: وهو السلوك الذي يعكس الممارسات المتميزة المتسقة مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية (مثل: الانضباط التسامح، الأمانة العزيمة التعاون الانتماء الوطني)، والتي يظهرها الطالب من خلال حسن تصرفه وأخلاقه ومبادراته في المجتمع المدرسي، ويتم احتسابه على النحو التالي: يُخصص للسلوك المتميز 20 % من إجمالي درجة السلوك ويُتاح للطالب فرص تعويض الدرجات المحسومة من السلوك الإيجابي خلال الفصل الدراسي، من خلال تنفيذ ممارسات السلوك المتميز المقترحة.