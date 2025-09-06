تبدأ وزارة التعليم، غداً (الأحد)، المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل تطبيق نظام حضوري الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف معلمي ومعلمات الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة. ويتم تطبيق المرحلة الرابعة في إداراتي التعليم في منطقتي الباحة والرياض آخر الإدارات التعليمية بالمملكة.وكانت الوزارة بدأت تطبيق المرحلة الأولى في المنطقة الشرقية والأحساء والقصيم وجدة يوم الـ17 من شهر أغسطس الماضي، فيما تم تنفيذ المرحلة الثانية في مكة المكرمة والطائف وتبوك والجوف والحدود الشمالية اعتباراً من يوم الـ24 من شهر أغسطس، وتم تطبيق المرحلة الثالثة في كل من حائل ونجران وعسير وجازان يوم الـ31 من الشهر نفسه، ويعد «حضوري» تطبيقاً إلكترونيّاً يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين والمساهمة في تحضير الآلاف في دقائق معدودة دون الحاجة إلى التحضير اليدوي الذي كان مستخدماً طوال السنوات الماضية، ويمكّن البرنامج المسؤولين المباشرين من متابعة الحضور والانصراف بشكل دقيق ومنظم (عند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع).ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض وتحت الإجراء، مع تحديد عدد معين للاستئذانات خلال الشهر.وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي تظهر رسالة «لست في الموقع الصحيح للتحضير».