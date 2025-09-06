يعاني سكان جبال مركز حجن بني مشيخ في محافظة هروب بمنطقة جازان من ضعف الخدمات الأساسية والتي يأتي من أهمها وعورة الطرق التي تسببت في تأخير دخول الكثير من الخدمات بالمركز.«عكاظ» جالت بالمركز والتقت العديد من سكانه، والبداية كانت مع قاسم مشيخي الذي سرد معاناتهم قائلا: «مركز حجن من الطرق التي لم تصلها مشاريع السفلتة، وبنبرة حزن قال، لا تعلمون حجم المعاناة التي يعيشها السكان وخصوصا طلاب وطالبات المدارس والمعلمين والمعلمات، حيث تشهد الطرق انهيارات صخرية مستمرة وتساقط الصخور، خصوصا في موسم الأمطار، بالإضافة إلى جريان السيول من الشعاب والأودية التي تعيق وصول السكان إلى منازلهم والطلاب إلى مدارسهم».وطالب سعيد مشيخي بإيجاد مشاريع لتلك الطرق الوعرة وتخفيف معاناتهم، موضحا أن هناك عدة مطالبات قديمة وحديثة لدى وزارة النقل لكن دون جدوى.وأضاف أن العديد من الحوادث المميتة قد تعرض لها بعض السكان راح ضحيتها العشرات بسبب وعورة الطرق والسيول الجارفة، موضحا أن الطريق المؤدي إلى قرى مركز حجن يقع وسط الوادي وليس هناك طرق بديلة وفي حال جريان السيول فإن الحركة تشل بالكامل.ويقول حسن مفرح، أحد سكان جبال مركز حجن، فرق الصيانة التي خصصت لصيانة الطرق دوريا لا تأتي إلا بعد عدة مطالبات وأحيانا تتأخر شهرا وشهرين بأعذار (عطل المعدات أو لا يوجد سائق) وعندما تأتي لا نستفيد منها، حتى أننا نضطر لإصلاح الطرق على حسابنا الخاص حتى لا تتعطل مصالحنا وسبق أن طالبنا من الجهات الرقابية متابعة عمل تلك المعدات وتقييم عملها حتى يكون على الوجه المطلوب.ويضيف، لا يزال أهالي جبال حجن بني مشيخ يشربون من البرك المائية التي تتجمع من مياه الأمطار والسيول نظرا لعدم توفر مياه صالحة للشرب في تلك الجبال، رغم أن الدولة خصصت لنا وايتات سقيا لكن تتأخر عن الوصول وأحيانا تعيقها الطرق والسيول فنضطر إلى جلب الماء من البرك المائية الموجودة في القرى. وطالب حسين مشيخي بإيجاد مشاريع للمياه حتى ينعمون بالمياه الصالحة للشرب. ويضيف مركز حجن بني مشيخ يحتاج إلى وقفة من جميع الإدارات التي تقدم الخدمات وبالذات خدمات البلدية متى دخلت المركز كل شيء يصبح بعدها سهلا فنحن نحتاج الأرصفة والسفلتة والإنارة والملاعب لأبنائنا وأصلاح الطرق دائما وباستمرار.ويشير المزارع جابر مشيخي إلى معاناته ومعاناة غيره من المزارعين قائلا: «استبشرنا خيرا بدخول مشروع أطلق عليه (مشروع تنفيذ وتجهيز مزارع بديلة نموذجية) بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعض المزارع عملت فيها خزانات لكنها بقيت فارغة بدون ماء وهذا يجعلنا نطالب وزارة الزراعة باستكمال مشروعها الذي يدعم المزارعين».