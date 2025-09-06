القيادة تهنئ ملك مملكة إسواتيني بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة، للملك مسواتي الثالث، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.