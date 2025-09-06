أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 حتى 11 / 3 / 1447هـ الموافق من 28 / 8 حتى 3 / 9 / 2025م عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 20,882 مخالفاً، منهم 12,975 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,185 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,722 مخالفاً لنظام العمل.

1,244 شخصاً.. إجمالي المخالفين



ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,244 شخصاً 33% منهم يمنيو الجنسية، و66% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 21 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: تم ضبط 20 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليّاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29,571 وافداً مخالفاً، منهم 26,779 رجلاً، و2,792 امرأة.

ترحيل 10,895 مخالفاً



خامساً: تمّت إحالة 22,550 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,394 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,895 مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.