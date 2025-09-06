إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي إدراج منهج الإسعافات الأولية في التعليم الثانوي اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026م؛ بهدف إعداد جيل مؤهل يعزز السلامة المجتمعية وينشر ثقافة الإسعافات الأولية.وقالت الهيئة إن الإدراج يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تمكين الطلاب من المهارات العملية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعزيز وعيهم بأهمية الإسعافات الأولية في حماية الأرواح.وأوضحت أن المبادرة تأتي بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للمناهج، ضمن برامج التوعية الصحية الوطنية، وتهدف إلى دمج الثقافة الصحية والاستعداد للطوارئ في المناهج.ويهدف المنهج إلى تزويد الطلاب بأساسيات الإسعافات الأولية والتعامل العملي مع الإصابات المختلفة مثل النزيف، والكسور، والحروق، والصدمات الحرارية، والإغماء، مع تدريبهم على الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الطارئة للأطفال والبالغين، وتعزيز توجهاتهم المهنية نحو القطاع الصحي.وسيُدرج المنهج ضمن المسار الاختياري، وقد صُمّم بأسلوب تفاعلي مبتكر يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويخضع لتحكيم متخصص لضمان جودته بهدف تمكين الطلاب من تطبيق المهارات الإسعافية عملياً في حياتهم اليومية.