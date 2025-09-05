القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوغراماً من نبات القات المخدر بعسير
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كيلوغراماً من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
عسير: القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوغراماً من نبات القات
عسير: القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوغراماً من نبات القات
«حرس الحدود» بجازان ينقذ مواطناً تعرّض لوعكة صحية في عرض البحر
«حرس الحدود» بجازان ينقذ مواطناً تعرّض لوعكة صحية في عرض البحر