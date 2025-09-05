قدّمت الملحقية الثقافية السعودية في سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مركز خدمة المبتعث أكثر من 17 ألف خدمة رقمية خلال الربع الأول والثاني والثالث من 2025م، وأوضحت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الدكتورة تهاني البيز، أن الخدمات شملت أكثر من 8 آلاف جلسة دعم وإرشاد، و2128 خدمة أكاديمية، إلى جانب 3372 معاملة مصادقات ومعادلات، و1705 استفسارات عامة.وأضافت أن المركز نفذ 785 طلب تذاكر سفر، و647 خدمة في الشؤون المالية، و368 خدمة للمرافقين، و147 طلبًا للتأمين الطبي، إضافة إلى 68 طلب دعم تقني.وأكدت البيز، أن الأرقام تعكس التزام الملحقية بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تلبّي احتياجات المبتعثين، وتسهم في تهيئة بيئة تعليمية وأكاديمية مستقرة تعزز من نجاحهم وتفوقهم.