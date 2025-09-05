أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديد التصريحات العدائية المتطرفة لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ضمّ الضفة الغربية وتهديد السلطة الفلسطينية لتُواصِل بذلك حكومةُ الاحتلال صَلفها وازدراءَها للشرعية الدولية، وتقويض كلّ فُرص وقف الحرب وإحلال السّلام.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، بسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المُتمادية في الاستهانة بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم المشروعة، مجددًا التأكيدَ على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحقّ التاريخيّ والقانونيّ لأبناء فلسطين في أرضهم، داعيًا المجتمعَ الدوليَّ إلى وقفةٍ صادقةٍ وجادّةٍ؛ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي يمرُّ بها الشعبُ الفلسطينيّ، ودعْم حقِّه المشروع في تقرير مصيره، وإقامةِ دولته.