قانوني لـ«عكاظ»: السجن و30 ألفاً غرامة المتحايلين على «حضوري»

بعد إقرار وزارة التعليم بتطبيق برنامج حضوري في مدارس التعليم لهذا العام على موظفيها ليحل بدلاً من دفتر الحضور الورقي، تداول البعض مقاطع مرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر عدة طرق للتحايل على البرنامج. وحذر القانوني عبدالكريم القاضي منسوبي التعليم عبر «عكاظ» وقال: إن التلاعب في بيانات الحضور والانصراف في برنامج حضوري يقع ضمن تغيير أو إتلاف أو تزوير البيانات الإلكترونية ما يجعل المخالف تحت طائلة الفقرة 2 من المادة 5 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى أن النظام الجزائي لجرائم التزوير، إذ تعاقب المادة 16 المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين ويشمل كل موظف عام ارتكب تزويراً في محاضر الحضور والانصراف. وأضاف أن برنامج حضوري حل محل دفتر الحضور والانصراف الورقي وأي تلاعب أو تحايل في بياناته يعد تزويراً لمحاضر الحضور والانصراف ويطبق عليه نص المادة.يشار إلى أن تطبيق «حضوري» نظام ذكي يعتمد على تقنيات البصمة الحيوية الوجه، الصوت والإصبع لضبط حضور وانصراف المعلمين والمعلمات والموظفين داخل المدرسة، ويُمكن التطبيق المسؤولين من متابعة الحضور والغياب بدقة وإدارة طلبات الاستئذان، ويتطلب التسجيل في التطبيق تسجيل البيانات الحيوية للموظف، كما أن التطبيق يمنع التحضير إذا كان المستخدم خارج نطاق عمله.