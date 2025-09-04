الإطاحة بـ26 مخالفاً لتهريبهم 450 كيلوغراماً من «القات» بجازان
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (26) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (450) كيلوغراماً من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

