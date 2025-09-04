برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية.. محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس للسكري والسمنة

برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، دشن محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان اليوم (الخميس) أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة (Saudi Endo 2025)، والذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء ويستمر حتى السبت 6 سبتمبر 2025 بفندق المريديان في الخبر.

وتجول محافظ الخبر، في المعرض المقام واطلع على ما تقدمه الشركات من خدمات وتقنيات في مجال علاج أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء.

وخلال الحفل ألقى المشرف العام على المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن علي التركي، كلمة ذكر فيها أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه أهمية البحث العلمي والتطور التكنولوجي في دفع عجلة التنمية والتقدم. وقال: نحن ندرك أن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا اليوم تحتاج إلى حلول مبتكرة وفعالة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون المشترك بين الباحثين والعلماء.

وأضاف التركي «لقد أصبح مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على حياة الملايين حول العالم، ومعه تتزايد الحاجة إلى تعزيز جهود الوقاية والتوعية وتطوير تقنيات العلاج. ومن هنا، يبرز دور جمعيتنا في تقديم الدعم اللازم للمرضى والمختصين، وتعزيز الأبحاث العلمية والابتكار في هذا المجال».

وقدم المشرف العام على المؤتمر عبدالعزيز التركي، شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على جهوده الحثيثة في دعم الجمعية بجميع أنشطتها مما ساهم في إقامة المؤتمرات والندوات العلمية الخاصة في تعزيز الصحة والوقاية من أمراض السكر والغدد الصماء، ولنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، على شرف رعايته لهذا الحدث المهم، ولمحافظ محافظة الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان على تشريفه وحضوره المؤتمر.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور راشد الجوير: «نحرص أن يكون هذا المؤتمر منصة علمية متميزة تتيح تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. نسعى من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والابتكارات العلمية في مجال السكر والغدد الصماء، وفتح آفاق جديدة لعلاج هذه الأمراض والوقاية منها».

ونوه الجوير إلى أن مرض السكري والغدد الصماء من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا وتأثيرًا على صحة الأفراد والمجتمعات. ولذلك، فإن تعزيز البحث العلمي وتطوير الإستراتيجيات العلاجية الحديثة يعد ضرورة قصوى لمواجهة هذا التحدي الصحي العالمي.

يذكر أن المؤتمر يتضمن 40 محاضرة وجلسة وورش عمل، يشارك في تقديمها أكثر من 60 طبيبًا من 6 دول عربية ودولية، لتقديم أكثر من 40 محاضرة وجلسة، والتي ستناقش 11 محورا أساسيا خلال فترة المؤتمر.