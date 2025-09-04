لم يبالغ الكاتب الأمريكي المعروف توماس فريدمان حين قال إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الانتحار.. فالرجل المهووس بالسلطة، لم يعد يهمه أي شيء سوى الحفاظ على المنصب، والاستمرار أطول فترة ممكنة في الحكم، ولو كان ذلك على جثث الفلسطينيين أو الإسرائيليين.نتنياهو المطلوب أمام محكمة العدل الدولية، والذي تلاحقه تحقيقات وقضايا بالفساد والرشوة، يدرك أكثر من غيره أنه مدان، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي؛ ولذلك فهو حينما يقود إسرائيل إلى الانتحار فإنه أيضاً يقود المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار.ولعل ما يدلّل على أن الرجل فقد عقله، هو إطاحته بجهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية، ورفضه الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حركة حماس، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه ماضٍ في خطة احتلال مدينة غزة، مهما كلّفه ذلك من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، أو مقتل الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حركة حماس.باختصار، بات مطلوباً من المجتمع الدولي، خصوصاً من الراعي الأمريكي وتحديداً من الرئيس دونالد ترمب، اليوم قبل الغد، أن يوقف بحور الدم القادمة، وأن يضع نهايةً لحرب الإبادة، قبل أن تمتد نيرانها إلى جبهات أخرى في المنطقة.