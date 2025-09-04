خادم الحرمين يعزي رئيس المجلس الانتقالي بالسودان في ضحايا الانزلاق الأرضي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع في جبل مرة غرب بلاده.وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وقوع انزلاق أرضي بجبل مرة غرب جمهورية السودان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة، للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو دينيس برونزيتي، وإيتالو ريغي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للحاكمين دينيس برونزيتي وإيتالو ريغي ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.