استعرضت المملكة، ممثلةً في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات «GSR25» نتائج دراسة رائدة تعكس التزامها الدولي بردم الفجوة الرقمية، ومد جسور تقنية تسهم في ربط المجتمعات حول العالم، وخاصة الفئات غير المتصلة بالإنترنت.وتأتي الدراسة امتداداً لمبادرة «ربط البشرية» التي أطلقتها المملكة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف توفير حلول مستدامة وميسورة التكلفة ومبتكرة، لسد الفجوة الرقمية على مستويات الربط والبنية التحتية، والقدرات، وتكاليف الوصول، والسياسات والتنظيمات.وأكّدت الهيئة أن الدراسة تأتي في إطار التزام المملكة بدعم المبادرات الدولية وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الشعوب، وتسريع الاستفادة من التقنيات الحديثة بما يواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.ويعكس ذلك الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً فاعلاً في الاتحاد الدولي للاتصالات، وحرصها على تعزيز الشمول الرقمي العالمي عبر أطر تشاركية تدمج الأبعاد الاقتصادية والتوعوية، بما يمكّن مختلف الفئات المجتمعية، خصوصاً في الدول النامية، من الاندماج في الفضاء الرقمي.وأوضحت الدراسة الفنية المصاحبة أن سد الفجوة الرقمية عالمياً بحلول عام 2030 يتطلب استثمارات تتراوح بين 2.6 و 2.8 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم التحدي الكبير الذي يواجه المجتمع الدولي وضرورة تكاتف الجهود لابتكار حلول عملية قابلة للتنفيذ.كما تستهدف الدراسة تطوير نماذج شراكة ناجحة تعزز التعاون الدولي وتضاعف الأثر التنموي، والتركيز على الحلول الابتكارية والإستراتيجيات المرنة لتحقيق اتصال شامل وفعّال، إلى جانب إعداد قائمة بالمشاريع التحولية للشمول الرقمي (DITPs) لتسريع تقليص الفجوة الرقمية.وتؤكد هذه الجهود موقع المملكة الريادي في قيادة المبادرات الدولية والإسهام في صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس مكانتها المرموقة في المشهد الرقمي العالمي، ويجسد دورها المحوري في بناء جسور تقنية تسهم في ترابط البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.