ولي العهد ورئيس الوزراء الهولندي يناقشان الأوضاع في قطاع غزة

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس الوزراء الهولندي ريك شوف.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون القائمة، وسبل دعمها في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وتمت خلال الاتصال مناقشة تطور الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وقد جدد ولي العهد موقف المملكة بمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الذي يتعرض له المدنيون، وإدانة أي خطوات تعيق حل الدولتين.