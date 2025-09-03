أمير جازان يطلع على الخدمات اللوجستية للطرق خلال الحالة المطرية
التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.

واطلع أمير جازان خلال الاستقبال، على تقرير الخدمات اللوجستية خلال الحالة المطرية التي شهدتها طرق المنطقة في الأيام الماضية وخطط الطوارئ المنفذة لسلامة مرتادي الطريق.

وأكد أمير المنطقة أهمية استمرار الأعمال لرفع وتحسين جودة الطرق، موجهًا بمضاعفة الجهود وتذليل جميع الصعاب أمام مستخدمي جميع الطرق بالمنطقة، وأخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مستخدميها.

