التويجري تجيب عن أسئلة كتاب «عكاظ» خلال الندوة أمس. (تصوير: مديني عسيري)
5f570ba9-3941-433e-891f-abdd8db785a3
كشفت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان، عن توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم، موضحةً أن الهيئة عضو ضمن برنامج «مناهج».
وقالت التويجري: «نشارك في تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التعليم، ولدينا مشروع مستقبلي في ما يخص المساهمة في تطوير بعض المقررات الجامعية العامة».
واستقبل رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» جميل الذيابي في مكتبه، بحضور المدير العام عبدالله الحسون وعدد من قيادات الصحيفة، الدكتورة هلا التويجري والوفد المرافق لها، وناقش معها الكثير من القضايا الحقوقية، والنقلة النوعية التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتطويرها للمنظومة التشريعية بما ساعد في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان.
وأوضحت التويجري، في لقاء مع قيادات وكتّاب «عكاظ»، أن الأهداف الإستراتيجية واضحة ومستمدة من توجيهات القيادة، مضيفة: لدينا وكالات متخصصة في الخدمات، وهذا هو الدور المناط بنا.
وشددت بالقول: تعلّمنا من رؤية «2030» كيف يكون الاهتمام بالتفاصيل وصناعة الأثر، ونحن في الهيئة لدينا أدوار تختص بحماية حق الإنسان في الحياة، وذلك من خلال بحوث قانونية ودراسات تعزّز حقوق الإنسان، وتضمن أن ما نقدمه وفق معايير تستوفيها كل جهة للوصول إلى الإجابة عن سؤال: ما حق الإنسان في حريته؟ ولفتت إلى أن حقوق الإنسان كتلة واحدة، إذ لا يمكن إعطاء حق الإنسان في التعبير وحرمانه من الأمن، مبينة أن حقوق الإنسان مشكلة في العالم أساسية، فحق الإنسان في الأمن والصحة لا يتنافى مثلاً مع حقه في الغذاء، أو تمكين المرأة.
وأشارت إلى أن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واضحة ومعروفة، والشريعة الإسلامية وضّحت ذلك، ونحن جزء من هذا العالم، وبالتالي لا بد أن تكون لنا أدوات فيه.
وقالت: إن قضية قيادة المرأة السيارة أصبحت من الماضي.
وطرح كتّاب «عكاظ» عبده خال، وخالد السليمان، وحمود أبوطالب، ومحمد الساعد، وفراس طرابلسي، وأحمد الجميعة، العديد من القضايا والمحاور المهمة، من بينها كيف تدافع الهيئة عن المملكة أمام العالم، لترد التويجري قائلة: «نحن لا ندافع، رسالتنا للعالم أننا دولة تحب السلام وتعزّز السلام، وهدفها الأول تنمية شعبها، وتجري جميع الإصلاحات لتعزيز التنمية وتمكين المواطن».
وأشادت، خلال زيارتها مقر مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، اليوم(الأربعاء)، بالنجاحات التي تحققها صحيفتي «عكاظ» و «سعودي جازيت» وتميزهما وريادتهما.
وناقشت التويجري مع عدد من قيادات وكُتّاب الصحيفة جملة من القضايا الحقوقية، التي تهم المجتمع السعودي، وحضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة، بينهم وكيل الهيئة للتخطيط والحوكمة عبدالله بن أحمد الغانم، ومدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالهيئة إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، ومدير فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة زيدي الرويلي، والسكرتير الخاص لرئيس الهيئة نايف بن سلطان بن حسين.
وقامت التويجري والوفد المرافق لها بجولة على أقسام الصحيفة، واطلعت على سير العمل في المؤسسة.
د. هلا التويجري تناقش مع الزميل جميل الذيابي عدداً من القضايا الحقوقية، بحضور الزميل عبدالله الحسون وعدد من قيادات «عكاظ» وهيئة حقوق الإنسان. (تصوير: مديني عسيري) الدكتورة هلا التويجري.