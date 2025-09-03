وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله اليوم في الرياض سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة السيدة صفية طالب السهيل.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.