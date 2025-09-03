1250 حقيبة إيوائية من سلمان للإغاثة إلى إقليم خيبر بباكستان

امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف المحتاجين والمتضررين في العالم والتخفيف من معاناتهم.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.250) حقيبة إيوائية في منطقتي بونير ودير العليا بإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها (8.750) فردًا، من الفئات الأشد احتياجا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الحقائب الشتوية و(12.000) حقيبة إيوائية في باكستان للعام 2025.